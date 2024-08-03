Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 358'e yükseldiği bildirildi. India Today’in aktardığı habere göre, Kerala yetkilileri, toprak kaymalarının bilançosunu güncelledi. Yetkililer, beşinci gününe giren arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bölgede halen 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Hindistan ordusu, enkaz altındaki kişileri bulmak amacıyla bölgeye arama radarları gönderdi. Kongre Partisi Milletvekili Shashi Tharoor, toprak kaymaları nedeniyle Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'a ulusal felaket ilan edilmesi talebiyle bir mektup yazdığını açıkladı.

30 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar, Kerala'da toprak kaymalarına yol açmış ve bu durum altyapı ile yolların ciddi şekilde zarar görmesine neden olmuştu. Afetten etkilenen Chooralmala köyünde ise 200 ev yıkıldı. Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle" şeklinde ifadelere yer verdi.

Hindistan ordusu, 1 Ağustos'ta bölgeye 1500 asker sevk etti ve Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Afetten dolayı eyalette 8,300'den fazla kişi yardım kamplarına tahliye edilirken, Hindistan Meteoroloji Dairesi de bölgede birkaç gün içinde daha fazla yağış beklendiğini uyarısında bulundu.