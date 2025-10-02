Bakan Yerlikaya, operasyonların öncelikli hedefinin, sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcıları olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon sürecinde şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı, elde edilen veriler titizlikle analiz edilerek delillendirildi. Bu çalışmalar sonucunda, çok sayıda sokak satıcısı etkisiz hale getirildi.

Paylaşımında uyuşturucunun bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.