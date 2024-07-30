Hangi Ülkenin: Japonya
Kurucusu: Hisashige Tanaka, Ichisuke Fujioka ve Shoichi Miyoshi
Kurulduğu Yer: Minato, Tokyo, Japonya
Kuruluş Tarihi: 1939 (Şirketlerin birleşmesi)
Önemli Kişiler: Atsutoshi Nishida
Alan: Elektrik-Elektronik & Güç üniteleri üretimi
Resmi Site: www.toshiba.com.tr
Toshiba Hakkında Bilgi
1939 yılında kurulan Toshiba iki şirketin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu şirketlerden birincisi 1875 yılında Hisashige Tanaka tarafından kurulan ve Japonya’nın ilk telgraf ekipmanları üreticisi olan Tanaka Seizosho’dur. İkinci şirket de 1890 yılında kurulmuş olup Japonya’nın ilk elektrikli akkor lamba üreticisi olan Hakunetsusha’dır. Şu anki Sloganı ise ”Leading Innovation”dır.
Toshiba Hangi Ülkenin
Toshiba, Japonya’nındır.
Toshiba Tarihi
Toshiba’nın temelleri Hisashige Tanaka’nın Tanaka Seizosho’yu 1875 yılında açmasıyla atılmıştır. 1939 yılında bu şirket Japonya’nın ilk elektrikli akkor lamba üreticisi olan Hakunetsusha ile birleşerek Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric) adını aldılar. Toshiba 1940-1950 ve 1970’li yıllarda küçük şirketlerin satın alınmasıyla büyüme kaydetmiştir. 1978 yılına gelindiğinde şirketin ismi Toshiba Corporation olmuştur. 1960, 1970, 1974 ve 1984 yıllarında bazı şirketlerle Toshiba holdingleşmiş ve şirketler grubu olmaya başlamıştır. Mart 2008’de pazarlama ve nükleer enerji santrallerine destek sağlamak amacıyla ”Toshiba Amerikan Nükleer Enerji Şirketi” kurulmuştur. Toshiba’nın birçok alt şirketi ve nükleer çalışmaları vardır.
Bazı Nükleer Çalışmaları
- Japon Araştırma Reaktörü (JRR-3) – 10MWt
- Japon Güç Kanıtlama Reaktörü (JPDR) – 12.5MWe
- Japon Malzeme Deney Reaktörü (JMTR) – 50MWt
- Deneysel Hızlı Üretken Reaktör
- Fukuşima Daiçi Nükleer Güç Santrali
- Prototip Hızlı Üretken Reaktör
- Yüksek-düzey Radyoaktif Atık Saklama Merkezi
- Rokkaşo Uranyum Zenginleştirme Tesisi
- Hamaoka Nükleer Güç Santrali
- Higaşidoori Nükleer Güç Santrali
Toshiba Ürünleri
- Satellite Laptop
- QOSMIO Laptop
- Portêgê Laptop
- Satellite Pro Laptop
- Tecra Laptop
- Kira – Book
- VL863 (Televizyon)
- WL863(Televizyon)
- YL863(Televizyon)
- L1-L2-L4-L9-D1 (Entegre DVD) Serisi
- Stor.e Canvio (Harici Disk)
- Stor.e Basic (Harici Disk)
- Stor.e Slim(Harici Disk)
- Blu Ray Player
- DVD Player
- Portatif DVD Player