Hangi Ülkenin: Japonya

Kurucusu: Hisashige Tanaka, Ichisuke Fujioka ve Shoichi Miyoshi

Kurulduğu Yer: Minato, Tokyo, Japonya

Kuruluş Tarihi: 1939 (Şirketlerin birleşmesi)

Önemli Kişiler: Atsutoshi Nishida

Alan: Elektrik-Elektronik & Güç üniteleri üretimi

Resmi Site: www.toshiba.com.tr

Toshiba Hakkında Bilgi

1939 yılında kurulan Toshiba iki şirketin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu şirketlerden birincisi 1875 yılında Hisashige Tanaka tarafından kurulan ve Japonya’nın ilk telgraf ekipmanları üreticisi olan Tanaka Seizosho’dur. İkinci şirket de 1890 yılında kurulmuş olup Japonya’nın ilk elektrikli akkor lamba üreticisi olan Hakunetsusha’dır. Şu anki Sloganı ise ”Leading Innovation”dır.

Toshiba Hangi Ülkenin

Toshiba, Japonya’nındır.

Toshiba Tarihi

Toshiba’nın temelleri Hisashige Tanaka’nın Tanaka Seizosho’yu 1875 yılında açmasıyla atılmıştır. 1939 yılında bu şirket Japonya’nın ilk elektrikli akkor lamba üreticisi olan Hakunetsusha ile birleşerek Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric) adını aldılar. Toshiba 1940-1950 ve 1970’li yıllarda küçük şirketlerin satın alınmasıyla büyüme kaydetmiştir. 1978 yılına gelindiğinde şirketin ismi Toshiba Corporation olmuştur. 1960, 1970, 1974 ve 1984 yıllarında bazı şirketlerle Toshiba holdingleşmiş ve şirketler grubu olmaya başlamıştır. Mart 2008’de pazarlama ve nükleer enerji santrallerine destek sağlamak amacıyla ”Toshiba Amerikan Nükleer Enerji Şirketi” kurulmuştur. Toshiba’nın birçok alt şirketi ve nükleer çalışmaları vardır.

Bazı Nükleer Çalışmaları

Japon Araştırma Reaktörü (JRR-3) – 10MWt

Japon Güç Kanıtlama Reaktörü (JPDR) – 12.5MWe

Japon Malzeme Deney Reaktörü (JMTR) – 50MWt

Deneysel Hızlı Üretken Reaktör

Fukuşima Daiçi Nükleer Güç Santrali

Prototip Hızlı Üretken Reaktör

Yüksek-düzey Radyoaktif Atık Saklama Merkezi

Rokkaşo Uranyum Zenginleştirme Tesisi

Hamaoka Nükleer Güç Santrali

Higaşidoori Nükleer Güç Santrali

Toshiba Ürünleri

Satellite Laptop

QOSMIO Laptop

Portêgê Laptop

Satellite Pro Laptop

Tecra Laptop

Kira – Book

VL863 (Televizyon)

WL863(Televizyon)

YL863(Televizyon)

L1-L2-L4-L9-D1 (Entegre DVD) Serisi

Stor.e Canvio (Harici Disk)

Stor.e Basic (Harici Disk)

Stor.e Slim(Harici Disk)

Blu Ray Player

DVD Player

Portatif DVD Player