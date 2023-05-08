Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, emekli pilot İbrahim Toykoç ve Yasemin Toykoç çiftinin Ayvalık’ın tarihi yapılarının da işlendiği eserlerin yer aldığı minyatür ve resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

21 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilecek olan serginin açılışını gerçekleştiren Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Tülay Çankaya, Ayvalık’ta birbirinden değerli sanatçıları, sanatseverlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan vekili Çankaya, Ayvalık’ın turizmde bilinirliğinin yanı sıra, kültür ve sanat kenti olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Emekli Pilot İbrahim Toykoç’un doğadan malzemeler kullanarak yaptığı Ayvalık’ın tarihi yapılarına ait minyatürler ile eşi Yasemin Toykoç’un Ayvalık resimleri, açılışa katılan sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Serginin açılışını yapan Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Tülay Çankaya, “Orhan Peker Sanat Galerimiz hiç boş kalmıyor. Ay içinde en az iki sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor. Ayvalık artık, turizmin yanı sıra kültür ve sanat kenti. Açtığımız her sergi alanlarında büyük başarılar yapmış sanatçıların eserlerinden oluşuyor. Her açılış, her sergi çok büyük bir ilgi görüyor. Yılsonuna kadar yine birbirinden değerli sanatçılarımızın eserlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yedi yıl önce emekli olan ve ardından minyatür yapmaya başladığını hatırlatan İbrahim Toykoç, Ayvalık evlerinin ruhunu ve büyüsünü sanatına yansıttığını belirtti. Emeklilikle birlikte zamanının önemli bir bölümünü minyatür yapmaya ayırdığını vurgulayan Toykoç, Ayvalık’ın eski evlerini çok sevdiğini söyledi. Sergide resimleri yer alan Yasemin Toykoç ise eşiyle birlikte minyatür ve resimlerle Ayvalık’ı sergilemekten büyük bir keyif aldıklarını anlattı.