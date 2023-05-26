Sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen 2023 Farkındalık Ödülleri’nde "Geleceğe Kadın Eli" projesi ile "Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKA) rehber edinen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Nitelikli Eğitim, İklim Değişikliği ve Eşitsizliklerin Azaltılması gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Toplumsal etki oluşturmak amacıyla önceliklendirdiği SKA maddelerinin birleşeni olan "Geleceğe Kadın Eli" projesiyle şirket, kadınların evden de olsa işgücüne katılarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yarınlarını şekillendirmesini, toplumda kadın gücünün farkındalığını artırmayı ve temiz tarım fırsatları sağlayarak yarınlara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Geleceğe Kadın Eli projesi ile kadınların toplumda ve işgücünde hak ettikleri değeri kazanmalarına katkıda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla Kadın Dostu Markalar Farkındalık ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödül, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kurumsal ve İş Planlama Müdürü Şebnem Erkazancı’ya takdim edildi.