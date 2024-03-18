Güngören Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde tamamlanan daireleri hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Tozkoparan 1’inci etabın ardından tamamlanan 2’nci etap ve Şişecam Evleri hak sahiplerine teslim edildi.

Hak sahipleri için, Güngören’de ‘Tozkoparan 2’nci etap ve Şişecam Evleri Anahtar Teslim Töreni’ gerçekleşti. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından hak sahiplerine anahtarları tek tek teslim edildi. Tozkoparan için. 3. etap Kentsel Dönüşüm çalışması ise devam ettiği öğrenildi.

Törende konuşan Bakan, Özhaseki, anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinin evlerinde huzurla oturmalarını diledi. Depreme dirençli evlerin ve iş yerlerinin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul’umuzla ilgili büyük bir proje hazırladık; İstanbul’u Depreme Hazırlama projesi. Orta vadeli bütçeye de çok büyük bir rakam koydurduk. O projeyi bundan 2 ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı’mıza açıkladık" diye konuştu.

Güngören’de yapım aşaması tamamlanan iki projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir ise, “Tozkoparan ikinci etap projemizde 270 konut ve 10 iş yeri tamamladık. Şişecam projemizde ise 300 konut ve 10 iş yerini vatandaşlarımıza teslim ettik. İki kentsel dönüşüm projemizin de ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 31 Mart’ı itibari ile sadece ilçemizde değil İstanbul’da da yeni kentsel dönüşüm projelerinin hızla hayata geçeceğini hep birlikte şahit olacağız. Her zaman olduğu gibi anahtar teslimi sürecinde de bizleri yalnız bırakmayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye katılımlarından ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Güngören’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.