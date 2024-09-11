Trabzon'da üniversite okuyan çocuklarını bırakmak için Bursa'dan yola çıkan bir aile, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Trabzon'a üniversite eğitimi gören çocuklarını bırakmak üzere yola çıkan aile, Ankara'da bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. A.Y. kontrolündeki 77 AD 909 plakalı araç, yük boşaltımında bulunan 06 CUE 418 plakalı kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü, aracının çarpıldığını fark etmeden devam etti. Çevreden geçen araçların kamyon şoförünü uyarması üzerine kaza fark edildi ve kamyon sürücüsü hemen durarak yaralılara yardım etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ve trafik polisleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. A.Y. kontrolündeki araçta bulunan 5 kişiden 2'sinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından, araç şoförü A.Y.'nin araç kullanırken uyuyakaldığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.