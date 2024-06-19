Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda 2. ön eleme turu kuraları, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekildi. Orgazasyona bu turdan katılacak Trabzonspor, Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile mücadele edeecek. Bordo-mavililer, ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 25 Temmuz’da, rövanşlar ise 1 Ağustos’ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) / Trabzonspor

Llapi 1932 (Kosova) - Wisa Krakow (Polonya) / Rapid Wien (Avusturya)

Kilmarnock (İskoçya) / Cercle Brugge (Belçika)

Molde (Norveç) / Silkeborg (Danimarka)

Paksi (Macaristan) - Corvinul Hunedoara (Romanya) / HNK Rijeka (Hırvatistan)

Braga (Portekiz) - Maccabi Petah Tikva (İsrail)

Panathinaikos (Yunanistan) / Botev Plovdiv (Bulgaristan) - NK Maribor (Slovenya)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Zire (Azerbaycan) / Elfsborg (İsveç) - Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)