Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurum personeliyle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, sahte trafik akışına müsaade etmeyeceklerini ve Kurum tarafından geliştirilen yerli yazılım sisteminin ölçümlediği trafik bilgilerinin ağustos ayında internet haber siteleri ile paylaşılacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla Kurum Genel Müdürlüğünde ve Şube Müdürlüklerinde çalışan personel ile bayramlaştı.

Şube Müdürlüğü personelinin çevrimiçi ortamda katıldığı bayramlaşma programında konuşan Erkılınç, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu güzel günlerde Basın İlan Kurumu ailesini bir arada görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kurumun, yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını kaydeden Erkılınç, internet haber sitelerinin mevzuat düzenlemeleriyle birlikte 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle resmi ilan yayımlamaya başladığını hatırlatarak, yeni döneme geçişin sorunsuz gerçekleşmesindeki katkıları için tüm personele teşekkür etti.

Ağustos ayında kendi ölçüm sistemimizdeki verileri paylaşacağız

Halihazırda resmi ilan yayımlayan 400’ün üzerinde internet haber sitesinin görev alanlarında bulunduğunu belirten Genel Müdür Erkılınç, “Kendimize ait ölçüm sisteminin testlerini 50’den fazla site üzerinde gerçekleştiriyoruz. Temmuz ayı itibarıyla tüm sitelerimizi ölçmeye ve değerlendirmeye başlayacağız. Ağustos ayında tarafımızca ölçülen, Kurumun geçerli saydığı trafik bilgilerini internet sitelerimiz ile paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

Erkılınç, Kurum personelinden “sahte trafik akışına kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin” muhatap basın kuruluşlarına anlatmalarını istedi.

Resmi ilan yayımlama hakkı, şartlar yerine getirildiği müddetçe devam eder

Eylül ayı öncesinde sahadan tüm veriler toplandığında ülkemizdeki basın kuruluşlarının genel bir fotoğrafının çekilmiş olacağını kaydeden Erkılınç, “Basılmayan, satılmayan ve okunmayan gazete kalmasın diye yoğun uğraş verdiğimiz bir dönemde, ziyaretçisi olmayan, haber üretmeyen, nitelik sorunu yaşayan internet haber siteleri gün yüzüne çıksın istemiyoruz. Resmi ilan yayımını sonsuza kadar verilmiş, atadan miras kalmış bir hak gibi görenler var. Benzer sıkıntıların dijital mecrada da yaşanması, sorunlarımızın katlanmasına ve resmi ilanların yayın mecrasına ilişkin tartışmaların yeniden başlamasına neden olacaktır” şeklinde konuştu.

Yönetmeliğin, saha gerçekleri ile uymayan yönleri varsa yeniden değerlendireceğiz

Resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinden yayımına ilişkin kuralları düzenleyen mevzuata da değinen Erkılınç, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin günümüz koşulları ve saha gerçekleri ile uymayan yönlerinin ortaya çıkması durumunda, gerekli değişiklikleri yapmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

Erkılınç, Eylül ayındaki Genel Kurul’da ve sonrasında İstanbul’da gerçekleştirecek Şube Müdürleri Toplantısında konunun ayrıntılı olarak ele alınacağını kaydetti.

Genel Müdür Erkılınç, Kontrol Müdürlüğü’nde görevli personelin kısa bir süre sonra sahada denetime çıkacağını, bu denetimlerin öncekilerden çok daha yoğun ve titiz bir şekilde gerçekleştirileceğinin bilgisini paylaştı.

Resmi reklam bedelleri resmi ilan fiyat tarifesinin altında olmamalı

İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam ekosistemine dahil olmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen ve Kurumu ciddi anlamda zarara uğratan resmi reklam bedellerine de değinen Erkılınç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İnternet haber siteleri, günümüz ekonomik gerçekleriyle bağdaşmayacak ücretlerle kamu reklamı yayımlayamaz. Süreli yayınlardan her yıl resmi yazı ile özel reklam tarifelerini almamız gerekiyor. Burada bildirilen reklam yayın bedelleri Resmi İlan Fiyat Tarifesinin altında olamaz. Reklam yayımından önce veya sonra sisteme yüklenen ordinolarda bu detayı sıkı sıkıya takip etmemiz gerekiyor. Tam sayfa resmi ilanın 30 bin liranın üstünde olduğu bir yerde kimse bu rakamların beşte biri fiyatına renkli reklam alamaz, sayfasına veya haber sitesinin açılışına koyamaz.”

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