İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma birimleri tarafından 27 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında toplamda 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini ve bu süreçte 441 bin 910 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerle ilgili bilgi paylaştı.

Yerlikaya, denetim sürecinde çakar kullanımı konusunda mevzuata aykırı olan 215 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, hız sınırını aşan 115 bin 662 sürücü, periyodik araç muayenesini yaptırmayan 24 bin 738 sürücü, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609 sürücü, sürücü belgesi olmayan 14 bin sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 9 bin 287 sürücüye de işlem yapıldığını ekledi. Toplamda, farklı ihlaller nedeniyle 441 bin 910 araç veya sürücüye işlem yapıldı.

"Ne olur, trafik kurallarına titizlikle uyalım, aşırı hızdan kaçınalım ve emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyelim. Yolculuklar, sizi sevdiklerinize güvenle ulaştırmak içindir, onlardan ayırmak için değil." dedi.