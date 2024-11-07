Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren sanığa beraat kararı verilmiş, yargıtay kararı bozmuştu. Sanık, yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 20 Ocak 2018 tarihinde Hereke mevkiinde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından uzlaşmak isteyen taraflar karakola gitmişti. Karakol önünde yeniden çıkan tartışmada Hüseyin Ç. ile Furkan Öztürk (25) tabanca ile birbirlerine ateş etmişti. Furkan Öztürk hayatını kaybederken, Hüseyin Ç. ise ağır yaralanmıştı. Ayrıca yoldan geçen bir vatandaş da hafif şekilde yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ç., 40 gün süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 2 senedir tutuklu bulunan Hüseyin Ç., dava aşamasında "kendisine sıkılan silaha karşılık aynı şekilde saldırıyı def etme amacıyla hareket ettiği" kanaatiyle beraat etmişti. Avukatların itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne giden karar bozuldu. Davanın Yargıtay’ın verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Hüseyin Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Hüseyin Ç, geçmiş ifadelerini tekrarlayarak, "Yargıtay kararını kabul etmiyorum. Meşru savunma sınırları içindeydim. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Hüseyin Ç’ye ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.