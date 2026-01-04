Kaza, Muratlı'ya yaklaşık 1 kilometre kala meydana gelmiş, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki su kanalına düşmüştü. Kazada sürücü Mehmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülizar Kelle yaralanmış, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Gülizar Kelle, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.