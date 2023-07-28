Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen olayda, otomobil sürücüsünün anayolda makas atarken, sulama tankerine çarpmaktan son anda kurtulması kask kamerasına yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, İzmir Yolu Caddesi üzerinde yaşanan ürkütücü olayda, süratle seyreden bir otomobil sürücüsü, şerit değiştirerek makas atmaya kalkıştı. Ancak bu tehlikeli manevra sırasında, yol kenarında bakım çalışması yapan sulama tankerine çarpmaktan son anda kaçındı. O anlar, aynı istikamette seyreden bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Şans eseri meydana gelen bu olay, çevredeki insanların yüreklerini ağıza getirdi. Kask kamerası görüntülerinde, otomobil sürücüsünün ani hareketi ve tankerden son anda kaçışı net bir şekilde görülüyor. Sulama tankerine çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, tehlikeli manevrasıyla adeta facianın eşiğinden dönmüş oldu.