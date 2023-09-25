Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları denetimlerde 29 bin 794 araç, okul servisi ve motosiklete yaptıkları denetimlerde 8 milyon 458 bin 790 TL cezai işlem uygularken, 405 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince son 1 hafta arasında yapılan çalışmalarda; 26 bin 634 araç, 750 okul servis aracı, 2 bin 410 motosiklet, 2.704 sürücüye alkol denetimi yapılırken, 6 bin 226 araç ve sürücüye 8 milyon 458 bin 790 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 405 araç trafikten men edildi.

Balıkesir’de son 1 haftada ayrıca 99 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 4 vatandaş hayatını kaybetti, 133 vatandaş da yaralandı.