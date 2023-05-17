Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafikte çıkan kavgada araçtan inen şahıslar hem kavga ettikleri sürücüyü darp etti, hem de sopayla otomobilin camlarını kırdı. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki araçta bulunanlar bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen kişiler araçtan ellerinde sopayla indi. Şahıslar, tartıştıkları sürücünün otomobiline zarar verdi. Elinde sopa bulunan bir şahıs, otomobilin camlarını kırdı, bu sırada diğer kişiler ise sürücüyü hırpaladı. Öfkeli şahıslar, otomobildeki kişiyi araçtan indirerek darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüyü çeken kişinin, "Vurmayın, yeter. Çocuk var, aile var" dediği duyuldu. Olay sırasında otomobilde sürücünün ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar gözaltına alındı.