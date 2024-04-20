Pendik’te bir sürücü, trafikte tartıştığı tır sürücüsüne bıçak çekti, hakaretler savurdu. O anlar tır sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Pendik’te Harmandere Mahallesi’nde saat 16.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tır sürücüsü Fatih Karaçoban ile yolda tartıştı. Otomobil sürücüsü tırın önünü keserek durdurdu. İki sürücü arasındaki tartışmanın alevlenmesiyle otomobil sürücüsü aracının torpidosundan bıçak alarak geri döndü. Tır sürücüsü, aracından inmeden o anları cep telefonu ile kayda aldı. Çevredeki vatandaşlar ise tarafları sakinleştirerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. Bıçaklı şahsın aracına binip uzaklaşmasıyla tartışama sonlandı.

Tır sürücüsü Fatih Karaçoban, "Pendik Harmandere Mahallesi’nde kırmızı ışık sonrası ben tır ile seyir halindeyken otomobil sürücüsü ortadan sollamaya çalıştı. Önümden ya da arkamdan değil tırın ortasından, ‘ne yapıyorsun’ dediğimde benimle tartışarak, küfürler savurarak bıçak çekti. Daha sonra arkadaki araçtan 2 kişi gelerek onu götürmeye çalıştılar. Onların da onunla beraber olduklarını düşünüyorum, onlar da küfürler savurdu. Araçta içki şişeleri var. Alkollü kafası güzel, ne dediğini bilmiyor bana bıçak çekti. Gerekli cezayı almasını istiyorum. Karakola giderek şikayetçi olacağım” diye konuştu.