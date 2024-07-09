KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Olay, İzmit ilçesi Kandıra sapağı Yenişehir mahallesinde bulunan trafoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan trafodaki yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü ancak trafodaki elektrik tesisatında ciddi hasarlar oluştu. Mahalledeki binalarda da geçici elektrik kesintileri yaşanırken, ekiplerin onarım ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.