Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, dönem boyunca devam ettirdikleri iki ayrı proje dersi kapsamında hazırlamış oldukları projeleri jüri karşına çıkardı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğine Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Nazile Ural, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Kadir Sevim, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Güneş ile öğrenciler katıldı.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölüm hocalarının ve davetli jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen jüride "Ruh ve Sinir Hatalıkları Hastanesi" ve "Havalimanı" projelerinin iç ve dış mekan tasarımlarından oluşan üç boyutlu animasyonlara, maketlere ve planlara yer verildi. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Melek Mızrak Subaşı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul mezun olacak öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek mesleki yaşamlarında başarılar diledi.

Belediye Başkan Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Final Jüri Değerlendirmesine jüri üyesi olarak katıldım. Geleceğin başarılı iç mimar adayı gençlerimize hayatlarında ve akademik yaşamlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmek üzere; TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği Başkanı Furkan Burulday, Mimar Ufuk Aykaç, Mimar Bihter Sertsöz, Mimar Ayberk Aykaç, İç Mimar Ayşegül Göçmen, İç Mimar Sümeyye Genç, İç Mimar Eray Çobanbaş ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü hocaları katılım sağladı.

Sonuçlar sonrası "Tasarım Stüdyosu 6" projesinde birinci Yunus Emre Mert, ikinci Muhammer Sıcakter, üçüncü Zühal Kamış oldu. "Bitirme" projesinde birinciliği Yumus Emre Mert ile Muhammer Sıcakter paylaşırken, Zühal Kamış ikinci, Ayşegül Orhan üçüncü oldu.