Jandarma ekipleri, denetimler sırasında ormanlık alanlarda piknik yapan ve vakit geçiren vatandaşları uyararak bölgeden çıkarıyor. Vatandaşlara yasak hakkında bilgilendirme yapılırken, olası yangın risklerine karşı alınan tedbirlerin önemine dikkat çekiliyor.

Yetkililer, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara herkesin hassasiyetle uyması gerektiğini belirtti. Kurallara uymayan şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında "Mülki Amirin Emrine Aykırı Davranmak" suçundan 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanıyor.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanlardaki denetimlerinin 31 Ekim tarihine kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ