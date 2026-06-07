Genel kurulda mevcut Başkan Hüseyin Taklacı, delegelerin büyük desteğini alarak yeniden federasyon başkanlığına seçildi. Yapılan seçimlerde İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe de Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Federasyonun yeni dönem yönetiminin belirlenmesiyle birlikte, İnegöl mobilya sektörünün Ankara’daki temsil gücü de önemli ölçüde artmış oldu.

Yasin Altuntepe Federasyon Yönetiminde

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, kendisini bu göreve layık gören Federasyon Genel Başkanı Hüseyin Taklacı’ya teşekkür etti.

Altuntepe, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve delegelere de teşekkür ederek sektörün gelişimi adına önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti.

“İnegöl’ü En Güçlü Şekilde Temsil Edeceğiz”

Yasin Altuntepe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mobilya ve ağaç işleri sektörümüzün karşı karşıya bulunduğu sorunları, beklentileri ve çözüm bekleyen konuları sahadan gelen biri olarak çok iyi biliyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızın haklarını korumak, sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak ve mesleğimizin geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İnegöl Mobilya Sektörünün Sesi Ankara’da Daha Güçlü Çıkacak

İnegöl’ün Türkiye mobilya sektöründeki stratejik konumuna dikkat çeken Altuntepe, üreticilerin ve esnafın taleplerini federasyon çatısı altında en güçlü şekilde dile getireceklerini söyledi.

İnegöl’ün üretim kapasitesi, ihracat gücü ve sektörel tecrübesinin federasyon yönetiminde daha etkin şekilde temsil edileceğini vurgulayan Altuntepe, üreticilerin önünü açacak projeler ve sektörün rekabet gücünü artıracak çalışmalar için mücadele edeceklerini ifade etti.

Genel Kuruldan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Genel Kurulu, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandı. Sektör temsilcileri, yeni dönemde esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümü, mesleki gelişimin desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilir büyümesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Hüseyin Taklacı Başkanlığındaki Yeni Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

- Zeki Apak

- Ercan Sarıkaya

- Ersin Sözdemir

- Mustafa Hakan Divarcı

- Ertan Kaya

- Süleyman Kaçmaz

- Yasin Altuntepe

- Mehmet Çay

- Şadi Başar

- Recai Sel

- Mustafa Genç

- Memik Karabulut

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

- Cengiz Kozacıoğlu

- Cumhur Taşdelen

- Rıdvan Fener

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu'nda yeni dönemin, sektörün gelişimi ve esnafın sorunlarının çözümü açısından önemli çalışmalara sahne olması bekleniyor.