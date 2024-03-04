Tekirdağ’da, traktöre binmek isterken yanından geçen kamyonet nedeniyle dengesini kaybedip yere düşen kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarına yanaşan traktöre binmek isteyen Muharrem Elmas, o sırada bir kamyonetin yanından geçişi sırasında traktöre binerken dengesini kaybetti. Yere düşerek başından yaralanan Elmas, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.