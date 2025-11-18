Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2. Ligde mücadele eden ekiplerde forma giyen 282 futbolcuya verilen cezaları açıkladı.

45 gün ile 1 yıl arasında değişen cezalar kamuoyuyla paylaşıldı.

TFF 2. Lig ve Beyaz Grupta mücadele eden Sultan Su İnegölspor ve Kırmızı Grupta mücadele eden Bursaspor'un rakiplerin de mücadele eden 14 futbolcuya 12 ay sahalardan men cezası verildi. İşte o futbolcular;

İbrahim Yılmaz (Aliağa Futbol A.Ş), Nurettin Çakır (Fethiyespor), Serkan Özen (Kepez Futbol A.Ş), Alihan Kubalas (Serik Belediyespor), Fırat Aras (Yeni Mersin İdman Yurdu), Efe Baran Üzüm (Elazığsor), Cengiz Ötkün (Muğlaspor), Gökhan Payal (Erbaaspor), Ahmet Kartal Dede( Menemen Futbul Kulübü), Berkay Sizer (Kırklarelispor), Rüzgar Derici (Kırklarelispor), Mehmet Soyarslan (Beyoğlu Yeni Çarşı), Fatih Bektaş (Beyoğlu Yeni Çarşı), Aydın Bağ(Kahraman Maraş İstiklalspor)

Kaynak: TFF