Trakya Üniversitesi'nde görevlerine yeni atanan dekanların devir teslim törenlerine bir yenisi daha eklendi. Eczacılık Fakültesi'nde de devir teslim gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce Eczacılık Fakültesi dekanlığına atanmış olan Prof. Dr. Elvan Bakar Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eski dekan Prof. Dr. Gülay Şeren’den görevi devraldı. Düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Eczacılık Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi.
Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır da hazır bulundu.
Prof. Dr. Elvan Bakar’ın akademik ve idari görevleri şöyle:
- Senato Üyeliği, Eczacılık Fakültesi Temsilci Üye (11 Ekim 2016 - 11 Ekim 2022)
- Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı (22 Ağustos 2014 - 16 Eylül 2020)
- Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
- Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı
- Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
- Eczacılık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
- Eczacılık Fakültesi Uluslararası Öğrenci Danışmanı
- Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
- Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Etik Kurul Üyesi
- Girişimsel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Danışman Üye
- Dekan V.
- 1994 yılında Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu.
- 1998 yılında Araştırma Görevlisi, 2017 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör olarak göreve başladı .