TÜİK’in 2023 Aralık verilerine göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere Trakya Bölgesi’nde kara motorlu taşıt sayısı 659 bin 615 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Edirne’de motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Aralık ayı itibarıyla 77 bin 654’ü otomobil olmak üzere 183 bin 71 oldu. Tekirdağ’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Aralık ayı itibarıyla 167 bin 21’i otomobil olmak üzere 323 bin 721 oldu. Kırklareli’nde ise motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Aralık ayı itibarıyla 67 bin 979’u otomobil olmak üzere 152 bin 823 oldu. Trakya’da toplamda motorlu taşıt sayısı 659 bin 615 adet oldu.