Kırklareli TSOBaşkanı Soner Ilık, TRAKYAKA Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji’yi ağırladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji’yi ağırladı.

İstihdamın artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Kırklareli'nin ekonomik kalkınmasına yönelik projeler üzerinde duruldu.

Kırklareli’de istihdamın artırılması ve ekonominin canlanması için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve gelecekte planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.