Trakya bölgesi için büyük öneme sahip olan Havsa Hayvan Pazarı kompleksinin yüzde 75'lik kısmı İl Özel İdaresi, yüzde 25'lik bölümü ise belediye tarafından finanse edildi.

Hastalıktan ari bölge olan Trakya bölgesinde son derece modern, yeni bir hayvan pazarı olma özelliğine sahip olacak tesisin, 4 bin 431 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi. Ayrıca hayvanlarını satmaya getiren vatandaşlar için yaklaşık 2 bin metrekare otopark alanının da mevcut olduğu bildirildi.

Havsa Canlı Hayvan Pazarı’nın yeni, modern ve üreticilerin ihtiyacına yönelik yapısıyla en kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.