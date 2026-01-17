Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı dinlenerek geçiren Yeşil Beyazlılarda lig maratonu yeniden başlayacak.

Güçlü isimleri transfer ederek bambaşka bir kimliğe bürünen Bursaspor, Trabzon’da oynanacak 19. Hafta maçında önemli bir sınav verecek.

Tahsin Tam yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligde şu ana kadar geride kalan 18 haftada 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan Bursaspor, bu maçlarda attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

Grubun en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olmasına rağmen flaş transferle ekibini güçlendiren Bursaspor’da hedef net bir sonuçla 3 puanı almak olacak. Yeni transferler Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Salih Kavrazlı, Rahmetullah Berişbek, Eyüp Akcan, Baran Başyiğit ve Talha Yünkuş Yeşil Beyazlılara büyük güç katacak. Teknik Direktör Tahsin Tam, yeni transferlerden birçoğunu ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

1461 TRABZON NASIL BİR EKİP?

Sezona kötü başlamasına rağmen son haftalar aldığı puanlarla dikkat çeken 1461 Trabzon, ligde oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 27 puanla onuncu sırada yer alan Karadeniz temsilcisi attığı 31 gole karşılık kalesinde ise 27 gol gördü.

Son 6 hafta rakiplerine yenilmeyen 1461 Trabzon, 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. Geçtiğimiz hafta 68 Aksarayspor deplasmanında 1-1 berabere kalan ekip, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak. 1461 Trabzon’da en dikkat çeken oyuncuların başında ise 11 golü bulunan Enes Karakuş geliyor.

1461 TRABZON-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 19. Haftasında 1461 Trabzon-Bursaspor arasındaki mücadele 18 Ocak Pazar Günü saat 13.00’de başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.