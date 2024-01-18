TREDAŞ, 2023’te gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Tekirdağ Basın Ödülleri” kapsamında, “Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne layık görüldü.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen, “Cumhuriyetin 100. Yılında Tekirdağ Basın Ödülleri” sahiplerini buldu. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), 2023 yılındaki sosyal sorumluluk projeleri ile “Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne layık görüldü.

12 Ocak Cuma akşamı Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde yapılan “Cumhuriyetin 100. Yılında Tekirdağ Basın Ödülleri” töreni geniş katılım ile gerçekleştirildi. Toplumun güçlenmesi, doğa ve hayvanların korunması, eğitim ve spora destekleri ile öne çıkan TREDAŞ’a “Sosyal Sorumluk Ödülü”, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın tarafından TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili’ye takdim etti.

Kurum adına ödülü alan TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Dağıtım şirketleri olarak yaşamın devamı için vazgeçilmez olan elektriği tüketicilerimize kesintisiz olarak ulaştırmak için çalışırken sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumlulukların da farkındayız. Sosyal sorumluluk alanında hayata geçirdiğimiz her projeye, geleceğe yatırım diye bakıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile böyle bir ödüle layık görülmek bizim için çok farklı bir anlam taşıyor. Bu projeleri hayata geçiren tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüle layık gören Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği’ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.