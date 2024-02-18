Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Çorumpor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Dimitrov’un sol kanatta ortasında ceza sahası içinde Burak Süleyman kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0
63. dakikada Çorumspor atağında topla buluşan Ahmet Sağat, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.
77. dakikada Koray Kılınç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
89. dakikada Çorumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Eren Aydın, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
90+4. dakikada topla buluşan Del Valle’nin vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Donkor, Oğuz Yıldırım, Rotman, Sinan Kurt, Simon (Samed Onur dk. 53), Dimitrov (Koray Kılınç dk. 76), Kasongo (Del Valle dk. 46), Burak Süleyman (Muhammed Himmet Ertürk dk. 71)
Yedekler: İbrahim Demir, Berat Can Şanlı, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Berat Badak
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Çorumspor: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Suat Kaya dk. 84), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Verheydt dk. 59), Nalepa (Hakan Barış dk. 84), Ozan Sol (Ahmet İlhan Özek dk. 59), Geraldo, Ahmet Sagat (Eren Aydın dk. 76)
Yedekler: Ali Türkan, Landre, Adem Doğan, Süleyman Luş, Gökhan Karadeniz,
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Burak Süleyman (dk. 5), Del Valle (dk. 77, dk. 90+4) (Sakaryaspor), Eren Aydın (dk. 89) (Çorumspor)
Sarı kartlar: Erkan Kaş, Verheydt (Çorumspor), Çağlayan Menderes, Samed Onur (Sakaryaspor)