Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Sakaryaspor’u ağırlayan Tuzlaspor, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla hareket eden Roshi, Gameli’nin müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem Erdem Mertoğlu, oyunu devam ettirdi. Ardından VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde penaltı kararı verildi.

14. dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Süleyman’ın şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

18. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında müsait pozisyonda topla buluşan Roshi’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

35. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Del Valle, arka direğe ortasını yaptı. İyi yükselen Roshi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

38. dakikada Ba’nın derin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Akkan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Burak Süleyman, altıpasın gerisinde bulunan Del Valle’ye pasını aktardı. Topu rakiplerinden kurtardıktan sonra şutunu çeken Del Valle, topu ağlara gönderdi. 1-2

90+1. dakikada sağ taraftan Samet Asatekin’in ortasına iyi yükselen Togui’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Ali Ülgen’in direkt vuruşunda kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Emre Doğu

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Gökhan Akkan (Aminu Umar dk. 61), Hasanalizada, Gameli, Mehmet Coşkun, Ba (Tidiany dk. 90+1), Hikmet Çiftçi (Ahmethan Köse dk. 61), Muhammed Akarslan (Koray Yağcı dk. 90+1), Yahaya, Togui

Yedekler: Emre Koyuncu, Selim Ay, Mehmet Çınar, Halef Keklik, Sadık Baş, Çağrı Giritlioğlu

Teknik Sorumlu: Bekir İrtegün

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Ali Ülgen dk. 37), Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Roshi (Dino Ndlovu dk. 46), Sinan Kurt (Mikail Okyar dk. 86), Murat Cem, Del Valle (Kassongo dk. 86), Burak Süleyman (Rotman dk. 75)

Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Çağlayan Menderes, Simon, Bülent Cevahir, Umut Uzun

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Goller: Gökhan Akkan (dk. 38) (Tuzlaspor), Roshi (dk. 35), Del Valle (dk. 52), Ali Ülgen (dk. 90+4) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Gameli (Tuzlaspor), Bülent Uzun, Dino Ndlovu (Sakaryaspor)