Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde seyir halinde Fahrettin M. (36) yönetimindeki 16 BBH 24 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ