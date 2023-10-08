Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ghezzal’ın orta alana ilerleyip ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

52. dakikada Ndao ceza yayından sol tarafa pasını attı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ali Yaşar’ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

58. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde alan Tayfur Bingöl’ün vuruşunda meşin yuvarlağın Loshaj’ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. VAR uyarısı sonrası yapılan incelemeyle penaltı kararı iptal edildi.

71. dakikada Ghezzal’ın pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.

76. dakikada Ghezzal’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Jensen topu çeldi. Kaleciden dönen topu Onur Bulut altıpas içinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edilerek gol geçerlilik kazanmadı.

87. dakikada ceza sahası içinde Muammer Sarıkaya’nın Cenk Tosun’a müdahalesi neticesinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltıda topun başına geçen Ghezzal’ın sol tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Bailly (Necip Uysal dk. 30), Zaynutdinov, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 72), Hadziahmetovic (Tayfur Bingöl dk. 57), Ghezzal, Chamberlain, Muleka (Onur Bulut dk. 72), Aboubakar (Cenk Tosun dk. 72)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Colley, Rebic, Rashica, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Coly dk. 90), Mamadou (Sambissa dk. 74) Muammer Sarıkaya, Loshaj (Vorobjovas dk. 89), Ndao, Emir Kaan Gültekin (İbrahim Yılmaz dk. 66), Ethemi (Rroca dk. 74)

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Vefa Temel, İzzet Topatar, Traore

Teknik Sorumlu: Olcay Demir

Goller: Aboubakar (dk. 7), Ghezzal (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Muleka, Hadziahmetovic (Beşiktaş), Duhaney, Sambissa (İstanbulspor)