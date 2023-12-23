Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Draguş, rakiplerini geçerek ceza yayı sol tarafından topla birlikte ceza sahasına girdi. Draguş, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
35. dakikada Draguş’un pasında topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Hakemler: Ali Şanaslan, Çağlar Uyarcan, Serkan Ok
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Can Keleş, Eysseric, Rohden, Lasagna, Güven Yalçın
Yedekler: Furkan Bekleviç, Biraschi, Feghouli, Kerem Kesgin, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Lawrance, Nazım Sangare, Salih Dursun, Paoletti
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N’Koulou, Dijilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Mbakata, Markovic, Gradel, Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Onurhan Babaşçu, Maxim, Riascos
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Draguş (dk. 27) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Lasagna (Fatih Karagümrük), Markovic (Gaziantep FK)Kaynak: iha