Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Osayi-Samuel’in sağ taraftan ortasında Kostic’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
55. dakikada kaleci Sousa’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kontrol eden Amrabat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
83. dakikada Cenk Şen’in sol taraftan ortasında yakın direk dibinde topla buluşan Taylan’ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
86. dakikada sol taraftan Tadic’in kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Becao’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci (Oğuz Aydın dk. 69), İsmail Yüksek (Sebastian Szymanski dk. 70), Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin (Dusan Tadic dk. 70), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 69), Edin Dzeko (Mert Hakan Yandaş dk. 87)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arling Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan (Fredy dk. 46), Taulant Seferi (Osman Haqi dk. 78), Samet Yalçın (Taylan Antalyalı dk. 46), Zdravko Dimitrov (Gökdeniz Bayrakdar dk. 69), George Puşcaş (Pedro Brazao dk. 69)
Yedekler: Gökhan Akkan, Gabriel Obekpa, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 15), Edin Dzeko (dk. 55) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Samet Yalçın (Bodrum FK)