Trendyol Süper Lig’de 3. hafta, yarın oynanacak Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı yarın, 24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00’de Alanyaspor, Göztepe’yi konuk edecek. 1 hafta içinde Avrupa kupalarında 2 müsabakaya çıkacak olan Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Galatasaray’ın Gaziantep FK ile Başakşehir’in Samsunspor ile ve Trabzonspor’un da Kayserispor ile yapacağı maçlar bu hafta sonu oynanmayacak.
Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki bir diğer temsilcisi Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçecek.
Süper Lig’de 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Alanyaspor - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK (Ertelendi)
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - Başakşehir (Ertelendi)
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor (Ertelendi)