Trendyol Süper Lig’de 31. hafta, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı milli aranın ardından yarın, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 17.00’da İstanbulspor, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig’de 31. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

20.30 Galatasaray - Hatayspor

20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

3 Nisan Çarşamba

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük

20.30 Konyaspor - Trabzonspor

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

4 Nisan Perşembe

20.30 Samsunspor - Pendikspor

20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş

Kaynak: iha