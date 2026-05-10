Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu. Buna göre son haftanın maçları 15 Mayıs Cuma, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Ligden düşecek son takımın belli olacağı haftada aynı anda oynanacak müsabakalarda 32 puanlı Eyüpspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Bir diğer 32 puanlı takım Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak. 31 puanlı Gençlerbirliği, Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde 16. basamakta bulunan 29 puanlı Antalyaspor ise evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta programı şöyle:

15 Mayıs Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir

20.00 Samsunspor - Göztepe

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği