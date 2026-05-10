Kyokushin Karate Dünya Şampiyonası kapsamında Polonya'nın Korzenna kentinde düzenlenen organizasyonda 20 ülkeden sporcular mücadele etti. Şampiyonada Arnavutköy'de bulunan bir spor kulübündeki Türk sporculardan Tekin Mustafa Tütüncü kategorisinde şampiyon olurken, Buğra Efe Taşdelen ise ikinci olarak tamamladı.

'Rakibimin nefesini kesmem gerekiyor puan almam için'

Dünya şampiyonu Tekin Mustafa Tütüncü, kyokushin karate branşının sert temaslı bir branş olduğunu belirterek, 'Karate branşı shotokan ve kyokushin olarak ikiye ayrılıyor. Bizim yaptığımız kyokushin karate, kickboksa benzeyen ama temasın çok sert olduğu bir branş. Yumruklar surata değil göğüs ve mide bölgesine atılıyor. Tekmeleri ise yüz hizasına kadar istediğimiz sertlikte kullanabiliyoruz. Bizde puan almak için vuruşun etkili olması gerekiyor. Örnek veriyorum rakibimin bacağına vurduğum zaman onun bacağını ezmem gerekiyor puan almam için. Ya da midesine vurduğum zaman nefesini kesmem gerekiyor. Dokunmaya puan verilmiyor. Dünya Şampiyonası'na çıktığımızda kurallar bize anlatıldı ve ona göre dövüştük. Güzel sonuçlar elde ettik. Rakiplerimizi yenerek Türk'ün gücünü tekrar gösterdik. 20 ülkeden sporcular vardı. Benim sıkletimde 70 ila 80 kilo arasında sporcular mücadele etti. Ben yurt dışındaki şampiyonalara sürekli katılıyorum. 2023 yılında İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da birinci olmuştum. Orada da 25 ülke vardı. 2024 yılında yine dünya şampiyonasına gittim ama istediğim dereceyi yapamadım ve dünya sekizincisi oldum. Allah nasip etti, bu kez dünya şampiyonu oldum. 3 yaşından beri bu branşı yapıyorum. Şu an 19 yaşındayım yani 16 senedir bu sporun içerisindeyim' şeklinde konuştu.

Buğra Efe Taşdelen: 'Finalde iki Türk sporcu karşı karşıya geldi'

Dünya ikincisi Buğra Efe Taşdelen ise, 5 senedir kyokushin karate yaptığını ifade ederek, 'İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi okuyorum. Bu spora ablam sayesinde başladım. Küçükken başlamak istemiyordum ama ablam beni zorla spora götürdü. Şu an geldiğim noktada onun emeği çok büyük. Polonya'daki Dünya Şampiyonası'nda aynı sıklette mücadele ettik. Finalde o sağ taraftan geldi, ben sol taraftan geldim. Tüm rakiplerimizi yenerek finale çıktık. Tüm yabancıları yenerek Türk'ün gücünü gösterdik. Finalde iki Türk sporcu karşı karşıya geldi ve birinci ile ikinci olduk. Ne olursa olsun çocuklar mutlaka sporla ilgilensin. Futbol olur, basketbol olur, karate olur fark etmez. Devir çok kötü. Çocukların boş kalmaması gerekiyor. Spor yapan çocuk hem özgüven kazanıyor hem geleceğini kuruyor. Aileler çocuklarıyla gurur duymak istiyorsa onları mutlaka bir spor dalına yönlendirmeli' diye konuştu.

Ahben Tütüncü: 'Boş kalan çocuk hata yapar'

Sporcuların antrenörü Ahben Tütüncü de çocukların küçük yaşta spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, '80 öğrencimiz var. Hem oğlumla hem sporcularımla gurur duyuyorum. Sporun yaşı yok. Bir çocuk neye alışırsa öyle gidiyor. Sokakta başarısız olacağına spor kulüplerinde başarılı olsun. Boş kalan çocuk hata yapar. Yanlış arkadaş ortamına yönelir ve kendine yanlış bir yer edinmeye çalışır. Çocuk duyduğunu değil gördüğünü yapar. Eğer doğru bir kulüpte olursa madalya görür, alkış görür, başarı görür ve onun için mücadele eder. Ama yanlış ortamda olursa kötü alışkanlıklara yönelir. Aileler çocuklarını iyi tanısın ve mutlaka bir spor dalına yönlendirsin. Sporun okul başarısına engel olduğu düşünülmesin. Hem okuyup hem başarılı sporcu olan çok sayıda öğrencimiz var' dedi.