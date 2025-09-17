Kocaeli’de zabıta ekipleri, yeni eğitim yılının başlamasıyla okul kantinlerinde denetim yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, kantinlerin hijyen şartları, satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve çalışan personelin hijyen belgeleri kontrol edildi. Ayrıca, personelin önlük, bone ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanıp kullanmadığı da kontrol edildi.

Denetimlerde Milli Eğitim Bakanlığınca satışı uygun görülmeyen ürünler tezgahlardan kaldırıldı. İşletmecilere, bu ürünlerin tekrar satılması durumunda cezai işlem uygulanacağı tebliğ edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan denetimlerde, tüm kantinlerin ruhsatlı olduğu tespit edildi.

Belediye yetkilileri, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin eğitim yılı boyunca periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.