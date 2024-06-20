Trendyolmilla’nın 2024 yazı için hazırladığı abiye koleksiyonu, düğün ve davetlerden mezuniyetlere kadar tüm özel etkinlikler için herkesin zevkine ve tarzına uygun geniş seçenekler sunuyor.

Online moda markası Trendyolmilla, 2024 yaz sezonu abiye giyim koleksiyonuyla modaseverlere göz alıcı şıklık sunduğunu duyurdu. Düğün, nişan, kokteyl, parti ve mezuniyet töreni gibi tüm özel günlerde herkesin kendi tarzını yansıtmasına olanak tanıyan koleksiyon, bu yazın moda trendlerini taşıyan pek çok farklı tasarımla, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor.

Koleksiyon hakkında şu bilgiler verildi:

Özel davetler için kıyafet arayışına online alışveriş rahatlığında tek tıkla çözüm getiren yeni koleksiyonda; kırmızı, pembe, mürdüm gibi göz alıcı tonlar ve açık mavi ile gül kurusu gibi pastel renkler dikkat çekiyor. Degrade ile sulu boya efektli floral ve animal baskılar desenlerde öne çıkıyor. Üç boyutlu çiçek aplikeler, piliseli modeller, buruşuk efektli kumaşlar ve parlak yüzeyli simli dokular, her adımda farklı bir silüet oluşturuyor.

Mezuniyet kutlamaları için elbiseler

Mezuniyet törenlerinin gençler için taşıdığı anlamı önemseyen marka, daima hatırlanacak bu özel günler için; canlı ve dinamik görünümlerden sakin ama iddialı bir zarafete uzanan geniş yelpazede alternatifler sunuyor. Zarif dantellerden romantik şifon dökümlere, bedeni saran kesimlerden omuz bölgesine hareket kazandıran parçalara kadar her bir detay mezuniyet kızlarının ışıltısını artırıyor.

Balon etekler, fiyonklar ve üç boyutlu çiçek aplikeler bu yıl mezuniyet heyecanına eşlik etmeye hazır. Zarif dokunuşlarla modern bir şıklık sunan skater ve A-line formlu uçuşan etek modelleri, ince askılı kısa ve uzun abiyeler, transparan ve yırtmaç detaylı modeller, ışıltılı kumaşlar gençlerin özel günlerinde parlaması için tasarlandı. Ayrıca korse detaylı büstiyer ve elbiseler, karpuz/balon kol detayları da mezuniyet gününde stil sahibi olmak isteyenlerin favorileri arasında.

Tasarımcı kıyafetler

Özel davetlerde gecenin yıldızı olmak isteyenler, moda tasarımı denince akla ilk gelen isimlerden Zeynep Tosun imzalı kıyafetleri de trendyol-milla.com adresinde ve Trendyolmilla mobil uygulamasında bulabiliyor.İlhamını 70’lerin sonundan alan Trendyolmilla x Zeynep Tosun SS24 koleksiyonu, yaz akşamları için farklı ve elegan parti görünümleri sunuyor. Koleksiyon, drapelere sarılmış yılan motifleri ve altın amorf aksesuarlarla öne çıkıyor.

Herkesi kendi tarzını yansıtmaya teşvik eden ve tüm kadınlara özel günlerde kendilerini en iyi şekilde ifade etme fırsatı sunan markanın abiye modellerini, uygun fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.