Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yapılacak. Ankara-İstanbul-Ankara güzergahına 6 ek YHT seferi ile anahat ve bölgesel trenlere 172 vagon ilave edilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını kaydetti.

Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildiren Uraloğlu, bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak üzere 28-29 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceklerini açıklarken, "Karşılıklı 6 sefer olarak planladığımız seferler, Ankara'dan saat 09.40'ta ve İstanbul Söğütlüçeşme'den saat 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız." dedi.

Anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 27 Mart-1 Nisan 2025 tarihleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasite artışı sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenine ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını kaydetti.

Ek YHT seferleri ile anahat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı ön görülüyor.