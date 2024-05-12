Süper Lig’de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yarışında ezeli rakibinin öne geçtiği dakikaların ardından tribünlerden ’yönetim istifa’ sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadele öncesi 6 puan gerisindeki Galatasaray ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ev sahibinin attığı ilk gol sonrası tribünlerde reaksiyon verilirken, sarı-kırmızılıların 2-1 öne geçmesiyle birlikte ise ’yönetim istifa’ ve başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı. Karagümrük’ün 83. dakikada kaydettiği beraberlik golüyle birlikte tribünler yeniden gol sevinci yaşadı.