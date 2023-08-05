Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da kritik bir toplantıda buluşarak, yaklaşık 50 yabancı yatırımcıyla bir araya geldi. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın düzenlediği Türkiye Ekonomik Forumu'nda gerçekleşen toplantıda, Şimşek ve Erkan, trilyon dolarlık fonların temsilcileriyle bire bir görüşmeler yaparak sunumlarını sundu.

Şimşek, yatırımcılara maliye politikası görünümü hakkında bilgi verirken, Merkez Bankası Başkanı Erkan ise para politikası ve makroekonomik görünüm hakkında sunum yaptı. Toplantının ardından Şimşek, BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton gibi önemli yatırım şirketlerinin temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara, ekibinin tam politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Özellikle maliye politikasında önden yüklemeye vurgu yaparak, deprem harcamaları çıkarıldığında Maastricht kriterlerine yaklaşılacağını ifade etti. Ayrıca, kredi büyümesine getirilen önlemlerin ekonomiyi yavaşlatacağını ancak ani bir durma istemediklerini belirtti. Merkez Bankası Başkanı Erkan ise sunumunda enflasyona odaklanarak görüşlerini paylaştı.