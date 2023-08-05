Bursa'da son bir haftadır yaşanan 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları, hem vatandaşları hem de hayvanları büyük ölçüde etkiledi. Kent sakinleri bu bunaltıcı günlerde farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar havuzlara gitmeyi tercih ederken, havuza gidemeyenler ise sokaklardaki yangın vanalarını açarak serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan etkilenen hayvanlar da unutulmadı. Sokak köpekleri ve guguk kuşları, kendilerine serinlik bulmak için su birikintilerini ve cami bahçelerindeki suları tercih etti.

Esnaf ve vatandaşlar da sıcakların etkisinden korunmak için çeşitli çözümler bulmaya çalıştılar. Kent merkezindeki çarşı esnafı, müşterilerine rahatlık sağlamak amacıyla klimalı ortamlar yarattı ve erken saatlerde işlerini tamamlamaya çalıştı. Aynı zamanda bazı esnaflar, müşterilere ikram etmek için buzdolabı alarak serinletici içecekler sunmaya çalıştı.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların beden sağlığı yanında ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu nedenle vatandaşların sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları ve serinlemek için uygun yöntemler tercih etmeleri öneriliyor.

Bursa'da sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Kent sakinlerinin sıcaklıkla mücadele etmeye devam edeceği belirtiliyor.