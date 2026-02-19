Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde görev yapmakta iken Babaeski İlçe Müftülüğüne atanan Abdullah Uygun, 17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı. 1988 yılında İstanbul Fatih'te doğan ve aslen Eskişehirli olan Uygun, ilk ve orta öğrenimini Fatih Fındıkzade İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2001-2007 yılları arasında İsmailağa Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan Uygun, klasik usulde İslami ilimler tahsil etti. Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Hafız Osman Şahin ve Mustafa Demirkan gibi hocalardan özel dersler aldı. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

2011-2016 yılları arasında Bursa ve Isparta'daki çeşitli camilerde imam hatip olarak görev yapan Uygun, 2015-2016 döneminde Isparta Uluborlu İmam Hatip Lisesi'nde meslek derslerine girdi. 2016 yılında kazandığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'nden birinci dönem kursiyeri olarak mezun oldu. Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık dört buçuk yıl cezaevi vaizliği görevinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı İlçe Müftülüğü sınavlarının yazılı ve sözlü aşamalarını başarıyla geçen Uygun, 6 Şubat 2024 tarihinde Kastamonu Pınarbaşı İlçe Müftüsü olarak göreve başlamıştı. Uygun, 17 Şubat 2026 itibarıyla Babaeski İlçe Müftüsü olarak görevine başladı.

Görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla kaymakam ve valiler tarafından 5 başarı ve 1 üstün başarı belgesi ile ödüllendirilen Abdullah Uygun'un evli ve bir çocuk babası olduğu, Arapça bildiği öğrenildi