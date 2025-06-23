Trump, ABD’nin saldırılarında hedef alınan bölgelerin tamamen yok edildiğini belirterek, bu durumu “herkesin bildiğini” ifade etti.

Söz konusu haberleri “sahte” olarak niteleyen Trump, bu iddiaları yayan medya kuruluşlarına ağır eleştiriler yöneltti. Medya mensuplarını “sünepe takımı” olarak tanımlayan Trump, bu çevrelerin hiçbir zaman ortadan kalkmadığını, bu nedenle medyanın izlenme oranlarının tarihin en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Trump, İran’ın Katar’daki El-Udeyd Üssü’ne yönelik düzenlediği füze saldırısıyla ilgili ise açıklamasında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.