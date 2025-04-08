Beyaz Saray, ABD'nin Çin'e yüzde 104 ek gümrük vergisi kararının Çarşamba günü resmen yürürlükte olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini 8 Nisan'a kadar geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray, Trump'ın verdiği sürenin dolmasının ardından ABD'nin Çin'e yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

AFP'de yer alan habere göre, Pekin yönetiminin vergiler konusunda "sonuna kadar mücadele" sözü vermesinin ardından Washington planlanan eylemi daha da sıkılaştırdı. Beyaz Saray, ABD'nin Çin ithalatına uygulayacağı ek vergilerin Çarşamba günü yüzde 104'e ulaşacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, söz konusu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti.

Çin ise Trump'ın karına karşılık yüzde 34'lük misilleme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'in yaklaşan misillemeyi geri çekmemesi halinde Çin mallarına yüzde 50 daha gümrük vergisi uygulayacağının sözünü verdi.