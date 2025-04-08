Ada’nın Derinya-Sotiras bölgesindeki bir lisede, öğrencilere EOKA terör örgütünün lideri Grivas’ın fotoğrafının yer aldığı tişörtler dağıtıldı. Faşist ELAM partisinin düzenlediği etkinlikte çocuklara bu kıyafetler giydirilirken, açıkça Türklere karşı düşmanlık ve katliam çağrısı niteliği taşıyan söylemler kullanıldı.

Güney Kıbrıs'ta okullarda yabancı düşmanlığı ve ırkçı eylemler alarm verici boyuta ulaştı.

Son haftalarda yaşanan gelişmeler, eğitim kurumlarında özellikle Türklere karşı düşmanlığın sistemli şekilde aşılandığına yönelik endişeleri artırdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) merkezli Phile News'in haberine göre, Derinya-Sotiras bölgesinde bulunan Barış ve Özgürlük Lisesi’nde, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde Nazi selamı verirken fotoğraflandığı ortaya çıktı.

Yine benzer bir okulda faşist eğilimleriyle bilinen ELAM Partisi’nin, öğrencilere terör örgütü EOKA ve Türk katliamlarının sorumlusu Grivas’ın fotoğrafının yer aldığı tişörtleri dağıttığı, gezi organizasyonları düzenlediği ve bu organizasyonlarda açık şekilde EOKA propagandası yapıldığı bildirildi.

ELAM üyeleri tarafından organize edilen bu etkinliklerde öğrencilere, EOKA militanlarının simgeleri ve Grivas’ın görselleri yer alan tişörtlerin "hediye" adı altında verildiği, bazı öğretmenlerin ise Türklere karşı yapılan saldırıları yücelten ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Olay, Rum medyasında da geniş yer bulurken, Nazizmin ve faşist ideolojilerin eğitim kurumlarına sirayet ettiği yorumları yapıldı.

Yaşananlara ilk tepki, Rum ana muhalefet partisi AKEL’den geldi. AKEL, olayı sert ifadelerle kınayarak, Rum Eğitim Bakanlığı’na derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Parti açıklamasında, "Nazi sembollerinin şaka ya da eğlence adı altında yeniden üretilmesi, katliam çağrısı yapılması eğitimin demokratik değerlerini doğrudan hedef almaktadır. Nazizm’in ne okullarda ne toplumda yeri olamaz" denildi.

Öğrencilerin Nazi selamı verdiği görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, olayın üzeri kapatılmadan detaylı şekilde soruşturulması isteniyor. Eğitim Bakanı Athena Michaelidou’nun olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmaması tepkilere neden olurken, söz konusu görüntülerin ve ELAM’ın okullarda yürüttüğü propaganda faaliyetlerinin "aşırı sağ ideolojilerin eğitime sistematik şekilde sızdığını" gösterdiği ifade edildi.