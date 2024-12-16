Trump, açıklamaları Florida'daki rezidansında yaptı.

CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy Trump'ın açıklamalarını böyle duyurdu:

Donald Trump:

Türkiye Büyük Güç

Erdoğan Çok Akıllı ve Çetin Bir Adam

Erdoğan İle Çok İyi Anlaşıyorum

Suriye'de İşin Arkasındaki Güç Türkiye

Erdoğan Çok Güçlü Ordu İnşa Etti

Suriye'de Askerlerimizin Öldürülmesini İstemiyorum

•Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri,

Erdoğan'ın çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş.

•Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti.

•5 milyon kişilik bir orduyla 250.000 kişilik bir ordu arasında, arada 5000 askerimiz vardı. Generale sordum, "Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye. O da, "Hemen yok edilirler," dedi. Ve onları oradan çıkardım, bu yüzden çok eleştiri aldım.

•Ama ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Birçok hayat kurtardım. Şimdi 900 askerimiz var, bazılarını geri gönderdiler, ama 900. Şimdi taraflardan biri neredeyse tamamen yok edildi.

•Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ben biliyorum, o Türkiye.

•Evet, Türkiye işin arkasındaki güç. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve o aldı.

•Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi.