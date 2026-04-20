Müzakerelerin merkez üssü İslamabad’da ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bir yanda "İran’ı havaya uçururuz" tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump, diğer yanda müzakerelerin kilit ismi Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Asım Munir ile telefon trafiği gerçekleştirdi.

MÜZAKERELERİN ÖNÜNDEKİ "ABLUKA" ENGELİ

Pakistanlı güvenlik kaynaklarından sızan bilgilere göre; Orgeneral Munir, Trump’a Hürmüz Boğazı ve İran kıyı şeridindeki ABD ablukasının görüşmeleri tıkadığını net bir dille ifade etti. Tahran yönetiminin masaya oturmak için sunduğu "önce abluka kalksın" şartı, bizzat Pakistan kanalıyla Washington’a iletildi.

TRUMP’TAN BEKLENMEDİK "DEĞERLENDİRME" CEVABI

Sahada bir İran gemisini vurduran ve sert retoriğinden taviz vermeyen Trump, bu kez stratejik bir esneklik gösterdi. Trump’ın, Orgeneral Munir’e bu öneriyi "ciddi şekilde değerlendireceğini" söyledi.